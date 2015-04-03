Порошенко призначив Чубарова головою Ради представників кримськотатарського народу при президентові

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Указом внесені зміни в положення про Раду представників кримськотатарського народу, затверджене указом № 573 від 7 квітня 2000 року. Зокрема керівником ради призначається голова Меджлісу. Голову ради призначає та звільнює від виконання обов'язків президент.

«Очільник ради затверджує персональний склад та здійснює керівництво його діяльністю. Голова та інші члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. Також місце роботи ради представників кримськотатарського народу переноситься із Сімферополя в окупованому Криму до Києва», - йдеться в повідомленні.

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Рада представників кримськотатарського народу є консультативно-дорадчим органом при президентові України, основними завданнями якої є аналіз, прогнозування та підготовка пропозицій щодо політико-правових, соціально-економічних, культурних та інших питань, пов'язаних з поверненням в Україну, облаштуванням, адаптацією депортованого кримськотатарського народу та його інтеграцією в українське суспільство, а також аналіз стану виконань нормативних актів з приводу зазначених питань.

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку Чубарова, Україні слід готуватися до відкритої війни з Росією.