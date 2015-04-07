Боротьба з корупцією починається не з прямих ефірів, а з подань до прокуратури - депутат

Боротьба з корупцією починається не з агітаційних наметів і не з прямих ефірів, а з подань в прокуратуру та порушень кримінальних справ.

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога на своїй сторінці у Facebook.

«Дивлюся на те, що відбувається у Верховній Раді, і розумію, що нам не потрібна зовнішня агресія – ми тут самі усе розвалимо. Тому, ворожі солдати можуть спокійно йти на відпочинок – у нас тут у Києві і так вистачає тих, хто воює проти України, і тих, хто їм допомагає», - заявив політик.

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Він зазначив, що всіляко підтримує і голосує за всі законопроекти, які спрямовані на боротьбу з корупцією.

«Я за те, щоб тепло не коштувало українцям більше половини їхнього сімейного бюджету. Але, те, що сьогодні відбувалося в парламенті, не має абсолютно нічого спільного, ні з боротьбою з корупцією, ні з відстоюванням прав соціально незахищених», - впевнений народний депутат.

Також, на думку політика і здешевлення комунальних послуг починається з впровадження енергетично ощадних технологій і переходу на альтернативні джерела енергії. Але не з популістичних виступів з трибуни парламенту, де хтось намагається переконати країну у тому, що "2+2=3".

«Влада весь рік не займалася ні першим, ні другим. Але, так само цим не займалися ті, хто сьогодні рвуть горлянки на вулиці і з трибуни ВР», - наголосив Балога.