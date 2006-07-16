Російський ОМОН затримав українців?
15:17, 16 липня 2006Політика
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Антиглобалісти перекрили Невський проспект
Російські правоохоронні органи затримали у Санкт-Петербурзі декілька десятків анархістів з Росії та Європи, які протестували проти саміту "великої вісімки", і прихильників білоруської опозиції.
Як повідомила агентству “Рейтер” Ольга МІРЯСОВА, яка представляє міжнародну організацію "Мережа проти G8", ОМОН застосував кийки, розганячи групу із 50 протестуючих з Росії, Німеччини, Польщі, Болгарії, Великої Британії, Білорусі та України, які на декілька хвилин перекрили Невський проспект.
Опозиція говорить про затримання 37 активістів, але представники міліції підтвердили затримання лише 22 осіб.
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