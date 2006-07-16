Російський ОМОН затримав українців?

Російські правоохоронні органи затримали у Санкт-Петербурзі декілька десятків анархістів з Росії та Європи, які протестували проти саміту "великої вісімки", і прихильників білоруської опозиції.

Як повідомила агентству “Рейтер” Ольга МІРЯСОВА, яка представляє міжнародну організацію "Мережа проти G8", ОМОН застосував кийки, розганячи групу із 50 протестуючих з Росії, Німеччини, Польщі, Болгарії, Великої Британії, Білорусі та України, які на декілька хвилин перекрили Невський проспект.

Опозиція говорить про затримання 37 активістів, але представники міліції підтвердили затримання лише 22 осіб.