ВР ратифікувала угоду з Кіпром про співпрацю у сфері оборони

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 266 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі.

Угоду з урядом Кіпру про співпрацю у сфері оборони було підписано 4 липня 2011 року в м. Києві. Вона набуває чинності через тридцять днів з дати обміну письмовими повідомленнями дипломатичними каналами про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, які необхідні для набрання нею чинності.

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Угодою визначається, що співробітництво Сторін здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства держав Сторін у таких напрямах: оборонна політика та політика безпеки; оборонне планування; військово-економічне співробітництво; військово-наукове співробітництво; військова освіта та підготовка кадрів; військова медицина; військова топографія та картографія; миротворчі, гуманітарні та/або інші схожі операції; охорона навколишнього середовища на території військових частин; соціальні, культурні та спортивні заходи; інші напрями військового співробітництва відповідно до домовленостей Сторін.

Співробітництво здійснюється у таких формах: офіційні візити і робочі зустрічі на рівні міністрів оборони, начальників генеральних штабів, командувачів видів збройних сил або інших уповноважених Сторонами осіб; консультації, обмін досвідом та інформацією; переговори робочих груп, проведення спільних семінарів і конференцій з питань діяльності збройних сил; участь у показах військової техніки та озброєнь, спостереження за військовими навчаннями; участь у військових навчаннях; навчання і перепідготовка військовослужбовців; запрошення фахівців з конкретних питань як консультантів; інші форми співробітництва відповідно до домовленостей Сторін.

На основі цієї угоди уповноважені органи Сторін розробляють щорічні плани військового співробітництва.

Ці плани співробітництва будуть включати назву, місце, дату та форму проведення заходу, а також кількість учасників.

Сторони повинні здійснювати обмін лише відкритою за режимом доступу інформацією.

Обмін секретною інформацією та матеріалами здійснюватиметься після укладення окремої угоди між Сторонами про взаємний захист секретної інформації.

Ця угода укладається на п’ятирічний термін, після чого її дія автоматично продовжується на кожен наступний рік.

Кожна Сторона може у будь-який час припинити або зупинити дію цієї угоди. Сторона письмово та дипломатичними каналами повідомляє іншу Сторону про свій намір припинити або зупинити дію цієї угоди. Дія угоди припиняється через шість місяців після отримання такого повідомлення однією із Сторін.

У разі припинення дії цієї угоди, окремі протоколи, домовленості та інші контракти, укладені відповідно до абзацу 2 статті 4 цієї угоди залишаються чинними, до повного виконання зобов’язань ними передбачених.

У разі зупинення дії цієї угоди всі заходи, розпочаті під час дії угоди, виконуватимуться на тих самих умовах, на яких були розпочаті.