Вихідці із батальйону "Донбас" зреклися зв'язків з Семенченком

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті батальйону, опублікованому у зв'язку з постійними скандалами навколо Семенченко".

"Окремий батальйон спеціального призначення «Донбас-Україна» Збройних Сил України не підтримує з громадянином Семеном Семенченком жодних взаємин і не має з ним нічого спільного. Однак ми тісно пов'язані з ім'ям підрозділу «Донбас», так як багато хто з нас почали військову службу в цьому підрозділі в червні 2014 року. Нам не байдужі честь та гідність батальйону НГУ «Донбас», адже з цим батальйоном в минулому були пов'язані наші долі, пам'ять про наших загиблих побратимів", - сказано в заяві.

Читайте такожСеменченко вже не командир батальйону "Донбас"Також бійці батальйону ЗСУ поспівчували бійцям однойменного батальйону Нацгвардії, через "непросту ситуацію, в якій вони опинилися у зв'язку з негідною та ганебною поведінкою свого колишнього командира".

Також у батальоні наголосили на колишніх заслугах Семенченка.

"Ми цінуємо роль Семенченко в заснуванні та популяризації підрозділу "Донбас", проте змушені відзначити, що нинішньою поведінкою і витівками, громадянин Семенченко ганьбить не тільки свою честь, але й честь батальйону НГУ "Донбас", - йдеться в заяві.