Суд дозволив затримати екс-нардепа Пінчука у справі про ухвалення "диктаторських законів"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, судом задоволено клопотання слідчого Генпрокуратури та надано дозвіл на затримання Пінчука з метою приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Зокрема, в прес-службі нагадали, що "Генеральною прокуратурою України проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом організації та проведення 16 січня 2014 року голосування у Верховній Раді України за законопроекти, спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту. В ході досудового розслідування цього кримінального провадження 3 березня 2015 року колишньому народному депутату України та члену Лічильної комісії Верховної Ради України Пінчуку повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 , ч. 2 ст. 366 КК України".

Встановлено, що Пінчук, будучи членом Лічильної комісії ВР, спільно з іншими народними депутатами підписав протокол, яким надано статус офіційних документів законам, що нібито були прийняті 16 січня 2014 року, підкреслюється в повідомленні.

"У слідства є докази, якими підтверджується, що за прийняття вказаних законів голосувала меншість від конституційного складу Верховної Ради України", - зазначили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня Генпрокуратура повідомила про підозру у скоєнні злочинів і оголосила в розшук колишніх народних депутатів України, членів Лічильної комісії Верховної Ради Володимиру Демидку, Андрію Пінчуку, Станіславу Скубашевському, Ярославу Сухому (на той момент входили до фракції Партії регіонів) і нардепу від Компартії Олександру Зубчевському.

У відомстві наголосили, що якщо найближчим часом ці підозрювані не з'являться до слідчого, Генеральна прокуратура звернеться до суду з клопотаннями про надання дозволу на затримання і примусове доправлення до суду для вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.