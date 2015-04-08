Суд дозволив затримати екс-нардепа Пінчука у справі про ухвалення "диктаторських законів"
Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання колишнього народного депутата Андрія Пінчука та обрання йому міри запобіжного заходу за підписання протоколів голосування за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, судом задоволено клопотання слідчого Генпрокуратури та надано дозвіл на затримання Пінчука з метою приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Зокрема, в прес-службі нагадали, що "Генеральною прокуратурою України проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом організації та проведення 16 січня 2014 року голосування у Верховній Раді України за законопроекти, спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту. В ході досудового розслідування цього кримінального провадження 3 березня 2015 року колишньому народному депутату України та члену Лічильної комісії Верховної Ради України Пінчуку повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 , ч. 2 ст. 366 КК України".
Встановлено, що Пінчук, будучи членом Лічильної комісії ВР, спільно з іншими народними депутатами підписав протокол, яким надано статус офіційних документів законам, що нібито були прийняті 16 січня 2014 року, підкреслюється в повідомленні.
"У слідства є докази, якими підтверджується, що за прийняття вказаних законів голосувала меншість від конституційного складу Верховної Ради України", - зазначили в ГПУ.
Як повідомляв УНІАН, 12 березня Генпрокуратура повідомила про підозру у скоєнні злочинів і оголосила в розшук колишніх народних депутатів України, членів Лічильної комісії Верховної Ради Володимиру Демидку, Андрію Пінчуку, Станіславу Скубашевському, Ярославу Сухому (на той момент входили до фракції Партії регіонів) і нардепу від Компартії Олександру Зубчевському.
У відомстві наголосили, що якщо найближчим часом ці підозрювані не з'являться до слідчого, Генеральна прокуратура звернеться до суду з клопотаннями про надання дозволу на затримання і примусове доправлення до суду для вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.