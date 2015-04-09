Попов називає абсурдом звинувачення у пособництві розгону Євромайдану

Колишній голова КМДА Олександр Попов називає абсурдом звинувачення у пособництві розгону студентського Євромайдану в листопаді 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам по завершенню судового засідання з розгляду його справи в Шевченківському районному суді Києва.

“Ну це абсурд взагалі. Ці статті передбачають, що я начебто не просто розумів (наслідки дій)... Ну це повний абсурд, я б ніколи не пішов на таке, я демократична людина і моя робота в Київській адміністрації не один раз підкреслювала це”, - сказав Попов.

За його словами, у матеріалах справи, яку він вичитав “від корки до корки, жодного доказу того, що у мене були такі наміри, і в принципі не могло бути”.

Попов вчергове запевнив, що він особисто зацікавлений в тому, щоб суд пройшов якнайшвидше і істина була встановлена.

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“В ході розгляду цієї справи я буду доводити свою невинуватість і доведу це”, - заявив Попов.

У свою чергу адвокат Попова Микола Карнаух зазначив, що важливим є не тільки те, щоб судовий процес відбувся швидко, але й головне, щоб він відбувався в рамках процесуального законодавства.

При цьому адвокат нагадав про зміст доповіді Міжнародної дорадчої групи, яка у своїх висновках зазначала, що, на відміну від Попова, який демонструє співпрацю зі слідством, правоохоронні органи навпаки протягом 3 місяців не робили належних та швидких дій для розслідування справи.

Також адвокат наголосив, що обвинувальний акт, підготовлений стороною держобвинувачення, будується виключно на припущеннях, оскільки, як зазначається в ньому, у колишніх високопосадовців був план дій, з яким вони начебто ознайомили Попова.

“А де цей план? Як людина може, яка не знайома з планом, реалізовувати його”, - сказав Карнаух.

Також адвокат назвав нісенітницею звинувачення на адресу Попова в тому, що він вчиняв протиправні дії з метою кар'єрного росту.

“У нього був вже такий рейтинг, що він міг спокійно іти на вибори. Про яке кар'єрне зростання може бути мова, якщо справи Олександра Павловича людям були дуже добре знайомі”, - зазначив адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, Попов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособництво у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За даними ГПУ, досудове розслідування встановило, що в ніч на 30 листопада 2013 року Попов, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, тодішнім начальником ГУ МВС України в Києві Валерієм Коряком та іншими на той час високопосадовцями, надав вказівку про завезення на Майдан Незалежності у Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки, а Коряк, у свою чергу, використовуючи цю обставину, віддав наказ про розгін мирного мітингу працівниками полку міліції особливого призначення «Беркут», які жорстоко побили мітингувальників. Внаслідок цих протиправних дій понад 80 громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.