Порошенко призначив Горбуліна своїм позаштатним радником

Текст відповідного указу оприлюднено на сайті глави держави.

Також президент іншим указом призначив Горбуліна директором Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД).

Цим указом Порошенко вніс зміни у низку раніше підписаних указів. Визначено, що Національний інститут стратегічних досліджень є базовою науково-дослідною установою науково-аналітичного супроводження діяльності президента України, Ради національної безпеки і оборони України.

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Кабінету міністрів доручено переглянути віднесення посад державних службовців НІСД до відповідних категорій посад державних службовців, виходячи з категорій посад державних службовців працівників Апарату РНБО.

Секретарю РНБО доручено подати у двотижневий строк пропозиції щодо тематики науково-аналітичного супроводження інститутом Ради нацбезпеки та оборони.

Як повідомляв УНІАН, раніше Горбуліна було призначено штатним радником Порошенка.

Володимир Горбулін український політик, вчений. Доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік Національної академії наук України

У 1996-1999 роках Володимир Горбулін був першим секретарем РНБО.