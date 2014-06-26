Порошенко призначив Горбуліна своїм радником і планує відновити Інститут національної безпеки

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко під час зустрічі з Горбуліним відзначив його авторитет у галузі національної безпеки.

«В перспективі на базі Інституту стратегічних досліджень в структурі РНБО ми відновимо Інститут національної безпеки», - зазначив Порошенко.Читайте такожТурчинов призначив Луценка, Смешка і Горбуліна радниками Президента

Глава держави підкреслив, що сьогодні Україна потребує чіткої стратегії та ефективних рішень в сфері безпеки.

«Тема безпеки вийшла на перший пріоритет – і з точки зору міжнародної безпеки, і боєздатності армії, і оборонно-промислового комплексу», - наголосив Порошенко.

У свою чергу Горбулін подякував президентові за його пропозицію.

«Я буду робити все, щоб в нашій рідній Україні був мир, спокій, і вирішуватиму всі питання, які пов’язані з національною безпекою, на високому рівні», - пообіцяв він.

Володимир Горбулін український політик, вчений. Доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік Національної академії наук України

У 1996-1999 роках Володимир Горбулін був першим секретарем РНБО.