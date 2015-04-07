Порошенко заробив у 2014 році майже 369 мільйонів гривень

Доходи президента України Петра Порошенка у 2014 році становили майже 369 млн грн, при цьому він сплатив майже 18 млн грн податків, а загальні витрати на благодійні програми перевищили 123 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

"Загальна сума сукупного доходу Порошенка минулого року склала 368 943 679 гривень, а членів родини – 36 000. 345 670 008 гривень становлять дивіденди та проценти, 11 253 718 гривень – доход від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, 961 780 – від продажу майна. Рішення про нарахування та виплату дивідендів Порошенку було прийнято компанією з управління активами інвестиційного фонду ще на початку 2014 року, до його участі у президентських виборах. Дивіденди обчислено за результатами діяльності інвестфонду в 2013-му та в попередні роки. З дивідендів, процентів за банківськими вкладами та інших доходів Петро Порошенко сплатив усі передбачені законодавством види податків за ставками, чинними на 2014 рік, згідно з Податковим кодексом. Загальна сума перерахованих до бюджету податків становить 17 941 932 гривень", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що "заробітна плата Порошенка, яка в 2014 році нараховувалася йому спочатку як народному депутату, а потім як президентові, як і в попередні роки, повністю передається на благодійні цілі".

Загальна сума благодійних пожертв, наданих минулого року за сприяння Порошенка, склала 123 166 037 гривень.

Крім того, повідомляється, що Порошенко власним коштом фінансує окремі витрати, пов’язані з реалізацією президентських повноважень. Зокрема, йдеться про витрати на пальне для перельотів під час візиту у віддалені від України країни, як-то Сінгапур та Австралію.

Крім того, із власних доходів, отриманих у 2014 році, Порошенко самостійно профінансував свою виборчу кампанію як кандидата в президенти – прозоро, із дотриманням принципу незалежності від будь-яких сторонніх спонсорів.

"У декларації про доходи Порошенка за 2014 рік відображено все наявне рухоме та нерухоме майно. Нових об’єктів прав власності чи збільшення прав власності на земельні ділянки, будинки, квартири, транспортні засоби тощо, протягом звітного року не надбано. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах на кінець 2014 року склала 451 925 060 гривень", - йдеться у повідомленні.

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«У той час, як банки України потерпають від відтоку депозитів, президент вважає вкрай принциповим зберігати свої вклади саме в національній банківській системі», – пояснив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

За його словами, сума рахунку змінилася через його поповнення задекларованими дивідендами, а також через курсову різницю.

Нагадаємо, доходи Порошенка за 2013 рік склали 51,83 млн грн, членів його сім'ї - 52 тис. грн.