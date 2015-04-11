У Єрусалимі віряни чекають на сходження благодатного вогню

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, посилаючись на главу адміністративного апарату Київської Митрополії ієромонаха Віктора (Коцабу) , який у складі офіційної делегації відправився за Благодатним вогнем, у Храмі Гробу Господнього наразі в очікуванні чуда пліч-о-пліч перебувають представники різних конфесій, але першим отримає Вогонь тільки православний Єрусалимський Патріарх.

“Сходження Благодатного Вогню - це велике чудо, через яке увесь світ доторкається до великої тайни Божественної благодаті. Традиційно у цей день близько опівдня із двору Єрусалимської Патріархії виходить хресний хід на чолі з Патріархом Феофілом III. Прибувши до храму Воскресіння Христового, процесія прямує до Кувуклії - каплиці, зведеної над Гробом Господнім, і, тричі обійшовши її, зупиняється перед входом до неї”, - розповідає отець Віктор.

“Всі вогні у храмі погашені. Паломники з усього світу в напруженому мовчанні стежать за Патріархом, якого ретельно обшукують на предмет запалюючих засобів. Саме в Кувуклії Патріарх на колінах молиться перед Гробом Господнім про дарування Святого вогню. Сходження вогню свідчить про почуті молитви та милість Божу і прийдешню радість Воскресіння. Патріарх запалює лампаду і свічки, які потім виносить до храму і передає народу. У цю ж мить десятки й сотні вогнів спалахують у повітрі під куполом храму”, - коментує ієромонах.

Читайте такожЗавтра до Києва з Єрусалима доставлять Благодатний вогонь"Вже багато років поспіль офіційна делегація УПЦ у Велику Субботу доставляє Благодатний Вогонь у Києво-Печерську лавру. Звідти він розповсюджується храмами, щоб у Пасхальну ніч усі бажаючі змогли долучитися до радості і чуда, яке відбулося на Святій Землі. Кожна віруюча людина, що торкається Благодатного вогню, долучається до часточки Святої Землі. Наша віра має бути такою ж щирою, яскравою та гарячою, яким є Благодатний вогонь”, - нагадує отець Віктор.

Довідка. Храм Гробу Господнього побудований рівноапостольним імператором Костянтином Великим та його матір’ю - царицею Єленою у IV столітті на місці, де була Голгофа - місце розп’яття Господа Іісуса Христа, та печера, у яку святим праведним Іосифом було покладено тіло Спасителя після смерті на хресті.