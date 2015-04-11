У Великодню ніч Порошенко молитиметься за майбутнє України
19:13, 11 квітня 2015Політика
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Президент візьме участь у всенічному богослужінні.
Порошенко пообіцяв молитися за мир / @poroshenko
У Великодню ніч президент України Петро Порошенко візьме участь у всенічному богослужінні.
Про це він повідомив у Twitter.
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"Сьогодні разом з усіма під час Всенічної молитимусь за мир та майбутнє України", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні разом з усіма під час Всенічної молитимусь за мир та майбутнє України. pic.twitter.com/nDDuC3K1u3
— Петро Порошенко (@poroshenko) April 11, 2015
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