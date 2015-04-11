У Великодню ніч Порошенко молитиметься за майбутнє України

19:13, 11 квітня 2015
Політика
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Президент візьме участь у всенічному богослужінні.

Порошенко пообіцяв молитися за мир / @poroshenko

У Великодню ніч президент України Петро Порошенко візьме участь у всенічному богослужінні. 

Про це він повідомив у Twitter. 

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"Сьогодні разом з усіма під час Всенічної молитимусь за мир та майбутнє України", - йдеться у повідомленні. 

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