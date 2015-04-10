У Харкові громадський транспорт на Великдень працюватиме всю ніч

У Харкові пасажирський транспорт на Великдень працюватиме всю ніч.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Департамент транспорту.

"Враховуючи побажання мешканців міста Харкова, а також для вирішення транспортної проблеми в ніч з 11 на 12 квітня пасажирський транспорт працюватиме до ранку", - йдеться в повідомленні.

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За відомостями міськради, у пасхальну ніч метрополітен працюватиме до 5:00 12 квітня зі збільшенням інтервалу руху в нічний час доби до 20 хвилин.

"Трамваї і тролейбуси теж працюватимуть у цей час на основних напрямках зі збільшенням інтервалу руху в нічний час доби. Автобуси також розвозитимуть харків'ян за маршрутами загального користування", - наголосили у міській раді.