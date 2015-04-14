Венеціанська комісія не схвалює люстрацію, але визнає право України на її проведення - депутат

Про це в ефірі 5 каналу заявив народний депутат від «Народного фронту» Леонід Ємець.

"Венеціанській комісії не дуже подобається люстрація взагалі як факт, в Україні чи не Україні – не подобається. Але Венеціанська комісія в своєму висновку зазначила дуже важливу річ – їй не подобається наша люстрація, але вони визнають, що Україна має на це право", – заявив Ємець.

Читайте такожУ Венеціанській комісії обіцяють до червня надати проект висновку щодо закону про люстраціюРаніше, на початку лютого, голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, говорячи про закон про люстрацію, зауважив, що це «поганий закон», і Венеціанська комісія дуже критична в його оцінках.

"Але ми дійшли спільної думки у дискусіях з вашими представниками, з міністром юстиції і домовились спільно працювати над його доопрацюванням та приведенням цього закону у відповідність з європейськими стандартами", – зазначив він.