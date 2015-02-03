Голова Венеціанської комісії радить Порошенку призупинити люстрацію та доопрацювати закон

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо пропонує включити до складу Конституційної комісії члена Венеціанської комісії, колишнього прем’єр-міністра Польщі, експерта у галузі конституційного права Ханну Сухоцку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Букіккіо сказав сьогодні на зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

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У повідомленні зазначається, що основними темами обговорення Порошенка з делегацією Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) була необхідність внесення змін до Конституції та доопрацювання закону про люстрацію.

Говорячи про Закон «Про очищення влади» (про люстрацію), Букіккіо зауважив, що це «поганий закон», і Венеціанська комісія дуже критична в його оцінках.

«Але ми дійшли спільної думки у дискусіях з вашими представниками, з міністром юстиції і домовились спільно працювати над його доопрацюванням та приведенням цього закону у відповідність з європейськими стандартами», – зазначив він.

Голова Венеціанської комісії висловив думку, що процес люстрації варто було б призупинити та спершу доробити відповідний закон.

Президент відзначив, що думка експертів Венеціанської комісії є дуже важливою для України. Глава держави наголосив на важливості співпраці з Венеціанською комісією у напрацюванні змін до законодавства в контексті імплементації Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом та необхідності приведення законодавства у відповідність до європейських стандартів.

Голова Венеціанської комісії запевнив у готовності своєї інституції допомагати Україні у розробці законодавства.

«Ми будемо працювати настільки швидко, наскільки це можливо», – сказав Букіккіо.

Вже наступного тижня до України прибуде делегація експертів ВК, яка проведе низку зустрічей, зокрема у Міністерстві юстиції.

Голова Венеціанської комісії високо оцінив пропозицію президента створити Конституційну комісію для комплексного напрацювання необхідних змін до Конституції та запропонував включити до її складу члена ВК, колишнього прем’єр-міністра Польщі, експерта у галузі конституційного права Сухоцку. Як наголосив Букіккіо, глибинні зміни законодавства не можуть бути зроблені без змін Конституції.

Крім того, Венеціанська комісія також готова надати експертний висновок щодо законопроекту з судової реформи, щойно узгоджений законопроект буде опрацьовано у Верховній Раді, а також змін до Конституції щодо децентралізації влади. Букіккіо зазначив, що децентралізаційні поправки треба вносити якнайшвидше у рамках Конституційної комісії з огляду на необхідність законодавчого забезпечення проведення місцевих виборів.

«Ви багато робите для того, щоб налагодити атмосферу діалогу, досягти мирного вирішення та дотримання Закону у державі», – сказав Букіккіо.

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За його словами, дуже важко проводити реформи в такій складній ситуації.

«Але Ви мусите, адже всі зараз дивляться на Україну», – зазначив Голова комісії.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 р. Порошенко заявив про намір створити спеціальну комісію, яка буде займатися внесенням змін до Конституції у частині проведення реформи місцевого самоврядування.

2 лютого Порошенко заявив, що склад Конституційної комісії буде сформовано до кінця поточного тижня.