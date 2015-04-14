Один з організаторів захоплення Луганської СБУ живе в Німеччині та матеріально допомагає бойовикам - журналіст

15:28, 14 квітня 2015
Політика
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Один з організаторів захоплення Луганської СБУ минулої весни - громадянин Німеччини Олексій Рільке, - якого правоохоронці затримали у травні 2014 року, зараз перебуває в Німеччині і надсилає звідти гуманітарну допомогу сепаратистам.

Олексій Рільке

Про це повідомив донецький журналіст Денис Казанський в Facebook.

За його даними, Рільке вчора надіслав партію "гуманітарки" Стаханов.

Читайте такожРік тому почалася АТО"Хотілося б почути з цього приводу коментарі наших правоохоронців", - заявив Казанський.

Як повідомляв у 2014 році луганський ресурс 064, Аваков назвав Рільке одним з найбільш радикальних терористів, що діяли в Україні.

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