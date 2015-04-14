Один з організаторів захоплення Луганської СБУ живе в Німеччині та матеріально допомагає бойовикам - журналіст

Про це повідомив донецький журналіст Денис Казанський в Facebook.

За його даними, Рільке вчора надіслав партію "гуманітарки" Стаханов.

Читайте такожРік тому почалася АТО"Хотілося б почути з цього приводу коментарі наших правоохоронців", - заявив Казанський.

Як повідомляв у 2014 році луганський ресурс 064, Аваков назвав Рільке одним з найбільш радикальних терористів, що діяли в Україні.