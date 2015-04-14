Наступне засідання у справі сина Джемілєва відбудеться в четвер

Про це повідомив адвокат Джемілєва-молодшого Микола Полозов в Твіттер.

За його словами, наступне засідання відбудеться у четвер 16.04 в 11:00.

Як розповів Полозов, суддя виніс йому зауваження за питання свідкам про діяльність батька підсудного. Сам Мустафа Джемілєв, який є свідком у справі, не може приїхати в суд через заборону на в'їзд у Росію.

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Громадянину України, синові Мустафи Джемілєва Хайсеру в Росії інкримінується "викрадення та зберігання зброї і боєприпасів, а також умисне вбивство, вчинене з хуліганських спонукань" у справі про вбивство громадянина України Февзі Эдемова, вчинене на території України в 2013 році.