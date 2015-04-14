Депутат БПП стверджує, що зарплату парламентарям не підвищували

Як зазначає нардеп в мережі Facebook, підвищення депутатської зарплати неможливе через розпорядження спікера парламенту Володимира Гройсмана.

"Зарплата депутатів на сьогоднішній день не змінилася. В касі на початку квітня мною отримано 6677 гривень. Тому що на сьогоднішній день діє це розпорядження Гройсмана, що обмежує зарплату",- зазначив нардеп.

За його словами, зарплата парламентарів збільшиться лише в разі внесення змін у відповідне розпорядження.

"Якщо воно буде змінено, тільки тоді депутати почнуть отримувати 15 тисяч. Чи видасть Гройсман документ згідно з новим законом - я не знаю, тому що популізм зараз рулить понад усе",- додав він.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Верховної Ради VII скликання, член політради "Батьківщини" Андрій Павловський повідомив, що депутатам Верховної Ради України VIII скликання з 1 квітня підвищили зарплату з близько 6,5 тисячі гривень до близько 17,5 тисячі гривень в місяць.

Нагадаємо, одним з доопрацювань бюджету Радою вже після прийняття закону стало підвищення максимального розміру заробітної плати народним депутатам України до 10 розмірів мінімальної заробітної плати.

"Вилучено частину 4 пункту 7 Перехідних положень щодо обмеження максимального розміру заробітної плати народним депутатам і членам Кабінету Міністрів України - у розмірі посадового окладу (у законі (реєстр.№1577) обмежена 10 розмірами мінімальної заробітної плати - 12 180 грн, а посадовий оклад - 5 600 грн.)", - написав Павловський.