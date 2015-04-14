Конституційний суд заявив про тиск через закон про люстрацію

Два подання щодо цього вносив Верховний Суд України, ще одне – 47 народних депутатів, а 1 квітня перша колегія суддів КС об’єднала провадження за трьома поданнями в одне провадження, повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу КС.

Водночас, Конституційний Суд заявляє, що на нього тиснуть у цій справі.

"9-10 квітня засоби масової інформації поширили виступи окремих народних депутатів, громадських діячів та представників правоохоронних органів зі звинуваченнями суддів Конституційного Суду в заангажованості, погрозами щодо їх кримінального переслідування та закликами до громадян збиратися в день початку розгляду зазначеної справи на мітинг біля стін КС", - йдеться у заяві.

"Напередодні початку розгляду такої чутливої для суспільства справи навколо єдиного органу конституційної юрисдикції штучно створюється ситуація напруження і недовіри. Йдеться, власне, про втручання в діяльність Конституційного Суду, а саме перешкоджання законному розгляду судом справи щодо конституційності окремих положень закону"Про очищення влади", - заявляє КС.

"Спроби політиків поширити компрометуючу інформацію, що стосується професійної діяльності суддів, заклики до мітингів і демонстрацій під стінами Конституційного Суду є нічим іншим як тиском на суд. Нагадаємо, що вплив на суддів у будь-який спосіб заборонено статтею 126 Основного закону України", - попереджають там.

Відтак КС закликає політиків, представників влади та громадськості утримуватися від висловлювань і оцінок та не перешкоджати його роботі, а засоби масової інформації – "поширювати лише зважену і об’єктивну інформацію".

У КС наголошують, що судді є незалежними, керуються лише Конституцією і законами, які гарантують їхню незалежність і недоторканність.

Читайте такожВенеціанська комісія не схвалює люстрацію, але визнає право України на її проведення - депутат"Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою впливу на безсторонність суду забороняється і тягне за собою відповідальність", - попереджає прес-служба.

Там зазначають, що винними суддів КС, як і інших осіб, може визнати лише суд.

"Будь-які досудові висновки або припущення, у тому числі й з боку працівників правоохоронних органів або ЗМІ, є нічим іншим як тиском на суддів єдиного органу конституційної юрисдикції, що заборонено Конституцією України", - йдеться у заяві.

КС наголошує, що працює "у штатному режимі", його судді чесно і сумлінно виконують свої обов’язки, а інформацію про хід розгляду справ оперативно розміщують на сайті суду.