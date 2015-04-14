Конституційний суд заявив про тиск через закон про люстрацію
16 квітня Конституційний Суд почне слухання справи щодо конституційності окремих положень закону "Про очищення влади" від 16 вересня 2014 року.
Два подання щодо цього вносив Верховний Суд України, ще одне – 47 народних депутатів, а 1 квітня перша колегія суддів КС об’єднала провадження за трьома поданнями в одне провадження, повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу КС.
Водночас, Конституційний Суд заявляє, що на нього тиснуть у цій справі.
"9-10 квітня засоби масової інформації поширили виступи окремих народних депутатів, громадських діячів та представників правоохоронних органів зі звинуваченнями суддів Конституційного Суду в заангажованості, погрозами щодо їх кримінального переслідування та закликами до громадян збиратися в день початку розгляду зазначеної справи на мітинг біля стін КС", - йдеться у заяві.
"Напередодні початку розгляду такої чутливої для суспільства справи навколо єдиного органу конституційної юрисдикції штучно створюється ситуація напруження і недовіри. Йдеться, власне, про втручання в діяльність Конституційного Суду, а саме перешкоджання законному розгляду судом справи щодо конституційності окремих положень закону"Про очищення влади", - заявляє КС.
"Спроби політиків поширити компрометуючу інформацію, що стосується професійної діяльності суддів, заклики до мітингів і демонстрацій під стінами Конституційного Суду є нічим іншим як тиском на суд. Нагадаємо, що вплив на суддів у будь-який спосіб заборонено статтею 126 Основного закону України", - попереджають там.
Відтак КС закликає політиків, представників влади та громадськості утримуватися від висловлювань і оцінок та не перешкоджати його роботі, а засоби масової інформації – "поширювати лише зважену і об’єктивну інформацію".
У КС наголошують, що судді є незалежними, керуються лише Конституцією і законами, які гарантують їхню незалежність і недоторканність.
Читайте такожВенеціанська комісія не схвалює люстрацію, але визнає право України на її проведення - депутат"Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою впливу на безсторонність суду забороняється і тягне за собою відповідальність", - попереджає прес-служба.
Там зазначають, що винними суддів КС, як і інших осіб, може визнати лише суд.
"Будь-які досудові висновки або припущення, у тому числі й з боку працівників правоохоронних органів або ЗМІ, є нічим іншим як тиском на суддів єдиного органу конституційної юрисдикції, що заборонено Конституцією України", - йдеться у заяві.
КС наголошує, що працює "у штатному режимі", його судді чесно і сумлінно виконують свої обов’язки, а інформацію про хід розгляду справ оперативно розміщують на сайті суду.