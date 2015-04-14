Нардепи від УДАРу пропонують заборонити підвищувати тарифи без встановлення лічильників

Народні депутати - “ударівці” ініціюють ухвалення законопроекту, який забороняє підвищувати тарифи на комунальні послуги для населення за відсутності лічильників обліку споживання води, тепла та газу (№2483).

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«Цей законопроект покликаний підтримати ініціативу лідера нашої партії Віталія Кличка, який заборонив підвищувати квартплату у Києві, а також вимагає від монополістів за їх рахунок встановити лічильники води - в кожну київську квартиру, тепла - в усі будинки. Якщо наш законопроект буде ухвалений, то і Кличку, і мерам інших міст буде легше боротися з монополістами-постачальниками комунальних послуг», - заявив один з ініціаторів законопроекту Сергій Алєксєєв.

Інший автор документа Єгор Фірсов підкреслив, що українці мають знати, за що вони платять, особливо в умовах кризи і скрути.

«Крім того, дуже важливо, аби лічильники були встановлені не за рахунок громадян, а за рахунок суб'єктів господарювання. Адже багато людей не зможуть оплатити ці прилади, вартість яких у кілька разів перевищує мінімальну зарплату чи пенсію», - пояснив Фірсов.

З 1 квітня в Україні почалося поетапне підвищення тарифів на комунальні послуги. Разом з тим, мер Києва Віталій Кличко скасував підвищення квартплати в столиці та виступив проти зростання решти тарифів ЖКГ, вимагаючи від монополістів обгрунтованої і справедливої ​​ціни для киян. Крім того, за ініціативи мера столиці монополісти за свій рахунок встановлюватимуть лічильники обліку тепла в київські будинки.