У ході люстрації в Україні звільнили дві тисячі чиновників

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За його словами, 500 чоловік були відправлені у відставку примусово. Ще півтори тисячі осіб звільнилися за власним бажанням.

Закон про люстрацію набув чинності в жовтні минулого року. Його положення забороняють займати державні посади чиновникам, які працювали при режимі екс-президента Віктора Януковича, а також співробітникам радянських спецслужб і корупціонерам.

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16 квітня Конституційний суд України перевірить, чи не суперечить закон про люстрацію основному закону країни.

Яценюк заявив, що проти закону виступають чиновники, які намагаються повернутися до влади.