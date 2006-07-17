Тарасюк вважає, що «Наша Україна» не має права йти в опозицію

Міністр закордонних справ України, голова Народного Руху України Борис ТАРАСЮК вважає, що блок «Наша Україна» не має права йти в опозицію.

Про це він повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«На мій погляд, «Наша Україна» не має права йти в опозицію. Ми повинні впливати на процеси розвитку нашої держави, хто б не був прем’єр-міністром, яка б коаліція не утворилася. Я вважаю цілком можливою участь “Нашої України” в коаліції з Партією регіонів, не беру до уваги інші сателітні партії-партійки», – заявив Б.ТАРАСЮК.

«Що стосується дострокових виборів. На мою думку, вони тільки додадуть роздратування в суспільстві і навряд чи приведуть до серйозних політичних перерозподілів. Тому я вважаю, що дострокові вибори не принесуть бажаної стабільності державі», – зауважив Б.ТАРАСЮК.