Пайєтт: Україна може постачати в США агропродукцію, ІТ-послуги і ракети

Про це розповів посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, повідомляє радіо "Свобода". "Дуже пишаюсь співпрацею, яку ми маємо з Orbital Sciences (американська компанія, що спеціалізується на виробництві космічних апаратів і ракет-носіїв – ред.) та "Южмаш"", – сказав американський дипломат.

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Посол додав, що експорт у сферах металургії та важкої промисловості також є цікавими для американського покупця. Джеффрі Пайєтт зазначив, що це дозволить суттєво розширити ринок і за рахунок нових контрактів із Європою та Китаєм.

На експорті до США у січні-лютому 2015 року Україна заробила $90 млн. Це на 165% більше, аніж за аналогічний період 2014 року. Ці дані оприлюднила Державна служба статистики.