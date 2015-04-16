Геращенко не виключає, що вбивства Калашникова і Бузини організовані Москвою

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Не виключаю, що вбивства Олега Калашникова та Олеся Бузини спеціально сплановані і організовані з Москви і є одною з частин плану по внутрішній дестабілізації України з одного боку, і подальшого розпалювання антиукраїнських настроїв в російському суспільстві», - написала Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві невідомі вбили журналіста Бузину. Вбивство було скоєно близько 13.20 на вулиці Дегтярівська біля будинку, де проживав журналіст. За показаннями свідків, двоє невідомих їхали в автомобілі, і один з них вистрілив в Бузину.

Калашников був убитий вчора, 15 квітня, біля своєї квартири в Києві.