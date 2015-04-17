Більше 20 тисяч бійців АТО отримали статус учасника бойових дій
09:46, 17 квітня 2015Політика
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Близько 20,5 тис. військовослужбовців та представників Збройних сил України отримали статус учасника бойових дій.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони України полковник Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.
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«У Міністерстві оборони України триває робота з надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям, які виконували завдання в рамках проведення АТО», - зазначила вона.
«На сьогодні вже близько 20,5 тисяч військовослужбовців та представників Збройних сил України отримали цей статус», - сказала Кушнір.
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