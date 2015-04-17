Більше 20 тисяч бійців АТО отримали статус учасника бойових дій

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони України полковник Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У Міністерстві оборони України триває робота з надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям, які виконували завдання в рамках проведення АТО», - зазначила вона.

«На сьогодні вже близько 20,5 тисяч військовослужбовців та представників Збройних сил України отримали цей статус», - сказала Кушнір.