Політолог заявив про лист від "повстанців", які назвалися вбивцями Калашникова і Бузини

Про це політолог повідомив в Facebook.

«Отримав на електронну пошту лист із заявою від якоїсь "Української повстанської армії", в якому вона бере на себе відповідальність за вбивство "антиукраїнської сволоти: Чечетова, Пеклушенка, Мельника, Калашникова, Бузини"»,- зазначає політолог.

У листі, за його словами, наводиться цікавий факт: «На підтвердження того, що саме наші бійці провели ці атентати, наводимо факт, невідомий громадськості: Калашников був ліквідований зброєю калібру 7.65х17 і 9х18, сам він також встиг зробити постріл зі своєї зброї».

Найголовніше, за словами Фесенка, у цій заяві є загроза розгорнути «безжальну повстанську боротьбу проти антиукраїнського режиму зрадників».

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Як зазначає політолог, зазначена заява підтверджує версію про те, що в якості виконавців вбивства Бузини і Калашникова будуть заявлені радикальні українські націоналісти.

«Це ще більше зміцнює мою підозру, що за спиною цих людей стоять російські спецслужби. Заява також дає підстави підозрювати продовження кампанії вбивств, яка тепер може бути спрямована і проти представників вищого державного керівництва країни. І це, можливо, означає спробу російських спецслужб відкрити новий фронт проти України - всередині країни з метою дестабілізації внутрішньої ситуації»,- зазначає Фесенко.

16 квітня у Києві невідомі вбили журналіста Бузину. Вбивство було скоєно близько 13.20 на вулиці Дегтярівська біля будинку, де проживав журналіст.

Калашников був убитий 15 квітня біля своєї квартири в Києві.