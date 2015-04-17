Швейцарія погодилася повернути Україні "заморожені" гроші чиновників Януковича

Про це повідомляє «Європейська правда».

"Федеральне відомство юстиції задовольнило прохання, що надійшло від канцелярії генерального прокурора України, про надання правової допомоги у справі заморожування активів, що належать високопоставленим представникам з оточення колишнього президента України Віктора Януковича, і видала ордер на вилучення банківських записів", – сказав представник відомства Фолко Галлі.

Галлі підкреслив, що відомство не володіє будь-якою інформацією про обсяг активів, які були заморожені.

Читайте такожШвейцарський експерт: Україна зможе повернути гроші Януковича не раніше, ніж за три роки

Це перший випадок, коли представники швейцарської юстиції винесли позитивне рішення за юридичним запитом у "справі Януковича", додав Галлі.

Швейцарія була однією з перших країн, що заморозили активи колишнього президента України, а також 30 інших людей з його оточення.

На рахунках людей Януковича було принаймні 170 млн швейцарських франків (швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung подає інші дані – від 100 млн до 160 млн франків). Тоді ж почалося розслідування щодо можливого відмивання грошей, здійсненого екс-президентом та його сином. Окрема справа проти Януковича і людей з його оточення ведеться в Женеві.