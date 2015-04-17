Клімкін: Україна однозначно вступить до Євросоюзу, НАТО - під питанням

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Європейській правді".

"Так, однозначно", - відповів він на питання, чи стане Україна членом ЄС.

Водночас, за словами Клімкіна, членство в НАТО залежить значною мірою від того, чи отримає Україна гарантії безпеки від альянсу.

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"Я вважаю, що НАТО багато років свого існування було сконцентровано на статті 5 – на зобов'язаннях про взаємну оборону, на hard security", - зауважив міністр.

"А ми кажемо, що у нас відбувається гібридна війна. Я на 100% не впевнений, чи є у НАТО повна готовність відбивати подібні або майбутні гібридні війни і чи є на сьогодні структура НАТО оптимальною для цього", - пояснив він.

"Тому я завжди абсолютно відверто кажу, що для нас участь в безпекових структурах і безпекові гарантії є абсолютно критичними. Але якщо Україна не отримає гарантії від альянсу, то ми будемо змушені шукати інші варіанти", - наголосив Клімкін.