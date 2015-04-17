Російські та світові ЗМІ спекулюють на загибелі українських журналістів

16 квітня у Києві сталося резонансне вбивство проросійського журналіста та письменника Олеся Бузини, 13 квітня також у Києві було вбито українського журналіста з Донбасу, співзасновника сайту Обком Сергія Сухобока.

У МВС офіційно заявили, що друге вбивство було вчинено на побутовому ґрунті та не пов'язане з професійною діяльністю загиблого. Вбивць було затримано, вони зізналися "у скоєнні злочину на ґрунті особистої неприязні", йдеться у заяві.

"Правоохоронці не мають жодних підстав пов'язувати цю трагічну подію з іншими тяжкими злочинами, які відбулися в Києві останнім часом", - стверджують в МВС.

Побутову версію конфлікту підтвердив у своїй статті головний редактор сайту Обком (який першим повідомив про загибель Сухобока) Олексій Миронов.

Читайте такожУбили співзасновника сайту "Обком" - журналіста Сергія СухобокаВодночас низка російських ЗМІ подає інформацію про смерті Олеся Бузини, Сергія Сухобока та екс-регіонала Олега Калашникова як пов'язані між собою. Так, у матеріалі ТАСС "Три гучні вбивства струснули Україну менше ніж за добу" сказано: "Колишній депутат Верховної ради від Партії регіонів Олег Калашников, відомий письменник і журналіст Олесь Бузина і його колега Сергій Сухобок стали жертвами хвилі насильства, яке почалася на Україні з моменту державного перевороту в лютому 2014 року". Ця ж фраза дублюється у матеріалі "МВС РФ: вбивства в Україні свідчать про наростання хвилі політичного терору".

Англомовний російський пропаганлистський ресурс Russia Today стверджує, що Сухобока було застрелено, що не відповідає дійсності.

Російське агентство РИА Новости у трьох новинах (1, 2, 3) не тільки ставить в один ряд вбивства Бузини та Сухобока, а й додає викривлену інформацію про смерть головного редактора газети "Нетішинський вісник" Ольги Мороз, не вказуючи дату її загибелі.

Читайте такожРезонансні вбивства могли бути організовані радикалами або інспіровані російськими спецслужбами – екс-генпрокурор"За останні дні в Києві були вбиті відомий опозиційний український журналіст, письменник і телеведучий Олесь Бузина і журналіст Сергій Сухобок. У п'ятницю з ознаками насильницької смерті була знайдена головний редактор видання "Нетішинський вісник" Ольга Мороз", - говориться в матеріалах видання.

Насправді тіло журналістки знайшли в її оселі півтора місяці тому, в неділю, 15 березня.

Дані про вбивства Бузини та Сухобока викривили навіть авторитетні західні ЗМІ. Зокрема, англомовна служба Радіо Свобода поставила Бузину та Сухобока в один ряд, повідомивши, які RT, що останнього застрелили, що не відповідає дійсності. В іншому матеріалі Радіо Свобода стверджує, що Сухобок, як і Бузина, мав проросійські погляди, що не підтверджують українські медіа.

Наприклад, в редакційній колонці Kyiv Post стверджується, що Сухобок був відомий своїми проукраїнськими поглядами, а в статті на Обкомі згадується про його серйозний конфлікт з "бандою" проросійського прем'єр-міністра часів Януковича Азарова на початку 2000-х років.