Автори листа так званої "УПА" не є носіями української мови - СБУ

Про це радник голови СБУ Маркіян Лубківський повідомив у Facebook.

«За результатами вивчення технічних властивостей листа, що надійшов на особисту електронну скриньку пана Володимира Фесенка, СБУ було встановлено, що повідомлення відправлено за допомогою сервісу разових поштових адрес, який знаходиться на хостингу в компанії, яка знаходиться території ФРН», - написав Лубківський.

«При пересиланні листа використовувався анонімізатор, вірогідно TOR, з транзитними IP-адресами у Великій Британії та США. Відправник вжив максимальних заходів, щоб унеможливити його ідентифікацію, що ставить під сумнів як правдивість повідомлення, так і наміри автора», - додав він.

За словами Лубківського, СБУ була також проведена професійна лінгвістична експертиза, за висновками якої можна сказати, що пересланий з-за кордону текст складений з використанням русизмів особою, чи особами, які, очевидно, не є носіями української мови. Не властивими українській мові є також і деякі синтаксичні конструкції.

Читайте такожПолітолог заявив про лист від "повстанців", які назвалися вбивцями Калашникова і БузиниЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко заявив, що одержав заяву від якоїсь «Української повстанської армії», яка взяла на себе відповідальність за резонансні вбивства українських політиків, серед яких екс-народний депутат від Партії регіонів Олег Калашников і журналіст Олесь Бузина.

Навівши декілька цитат з даного листа, Фесенко наголосив: «Ця заява підтверджує мою версію про те, що як виконавців вбивства Бузини і Калашникова буде заявлено радикальних українських націоналістів. Це ще більше зміцнює мої підозри, що за спиною цих людей стоять російські спецслужби (хоча безпосередні виконавці, можливо, про це навіть не підозрюють)».

На думку Фесенка, «заява також дає підстави підозрювати продовження кампанії вбивств, яка тепер може бути спрямована і проти представників вищого державного керівництва країни. І це, можливо, означає спробу російських спецслужб відкрити новий фронт (терористичний) проти України - всередині країни з метою дестабілізації внутрішньої ситуації».

Нагадаємо, 28 лютого колишній народний депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов був знайдений мертвим. Чечетов випав із 17-го поверху житлового будинку в Києві Слідство дійшло висновку, що причиною смерті Чечетова було винятково самогубство.

9 березня в Київській області застрелився колишній народний депутат від Партії регіонів Станіслав Мельник.

12 березня у власному будинку в Запорізькій області було виявлено мертвим з вогнепальним пораненням в області шиї екс-голову Запорізької облдержадміністрації Олександра Пеклушенка.

Крім того, біля дверей своєї квартири в Києві 15 квітня був застрелений екс-народний депутат від Партії регіонів, один з організаторів антимайдану Олег Калашников.

16 квітня в Києві в районі вулиці Дегтярівської двоє невідомих в масках застрелили журналіста Бузину.