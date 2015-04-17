Семенченко виявився біднішим навіть за Юрія Луценка

Про це йдеться в його декларації про доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, опублікованій на персональній сторінці депутата на офіційному парламентському сайті, пише Інсайдер.

Весь його дохід становила заробітна плата.

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У родини Семенченко не було доходу в 2014 році. Розділ про фінансові зобов'язання в декларації не заповнений.

У 2013 році Семенченко задекларував 20 тис. гривень доходів.

Раніше повідомлялося, що лідер найбільшої фракції Ради - Блоку Петра Порошенка - Юрій Луценко виявився найбіднішим серед голів груп і фракцій, задекларувавши 20 тисяч 138 гривень доходів за 2014 рік.