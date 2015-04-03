День декларацій: лідер найбільшої фракції ВР виявився найбіднішим, голови найменших - найбагатші

УНІАН зібрав дані оприлюднених декларацій голів депутатських груп і фракцій.

Згідно з ними, найбіднішим є лідер найбільшої фракції Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко, який живе фактично на прожитковий мінімум, а найбагатшим - співголова однієї з найменших груп "Відродження" Віталій Хомутиннік, який задекларував понад 293 мільйони гривень доходу.

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко задекларував 20 тис. 138 грн доходів за 2014 рік, тоді як його родина - понад 1,3 млн грн.

У відомостях про майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним вказується квартира площею 27,5 кв. м. У той же час, у переліку майна, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї Луценка, вказано земельні ділянки площею 0,075 га, житлові будинки - 203,9 кв. м, квартири - 186,9 кв. м, а також інше нерухоме майно площею 316,8 кв. м.

У декларації вказано транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування, та витрати на їхнє придбання (користування) - Toyota Camry (оренда) 2012 року випуску.

У відомостях щодо транспортних засобів, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта, Луценко вказав Volkswagen Touareg та Mercedes-Benz GL - 550 2013 року випуску.

Читайте такожНБУ опублікував декларації про доходи керівництва - Гонтарева заробила 26 мільйонівСеред відомостей про вклади в банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності Луценка, та витрати на придбання таких активів вказано 110 тис. 153 грн 32 коп.

Також зазначено відповідні дані щодо членів родини Луценка: сума коштів на рахунках в банках та інших фінансових установах - 3 млн 037 тис. 748 грн 78 коп., розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації - 3 млн 665 тис. 998 грн.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко задекларувала 592 тис. 933 грн доходів за 2014 рік.

Відповідну інформацію про членів родини не вказано.

У відомостях про майно Тимошенко, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування, і витрати на придбання такого майна або користування ним, вказується житловий будинок площею 588 кв. м. Відзначається, що сума витрат на оренду чи на інше право користування становить 200 тис. грн.

У власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї Тимошенко - будинок площею 588 кв. м.

Тимошенко не вказала транспортних засобів, які належали би їй. Проте в декларації зазначається, що у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів її сім'ї є ГАЗ-14 "Чайка", 4250 куб. см, 1983 року випуску, а також Mercedes Benz GL-350 cdi, 2987 куб. см, 2014 року випуску.

Вклади в банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності Тимошенко, а також витрати на придбання таких активів - 485 тис. 971 грн.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко задекларував 1 млн 014 тис. 285 грн 6 копійок доходів за 2014 рік.

У відомостях про майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування Ляшка, та витрати на придбання такого майна або користування ним, вказуються земельні ділянки площею 1,26 га, квартири - 95,5 кв. м та 367,2 кв. м, гаражі - 127,5 кв. м, а також фнше нерухоме майно - 182,8 кв. м.

Серед майна, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї Ляшка - квартира площею 20,5 кв. м (1/4 квартири).

Читайте такожГолова «Нафтогазу» Коболєв підрахував свої доходи - за рік заробив 770 тисяч гривеньУ декларації вказано також транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування Ляшка – «Тойота Прадо», 4 тис. куб. см, 2004 року випуску, «Мерседес Бенц», 5,5 тис. куб. см, 2006 року випуску.

У власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї Ляшко вказав «Мазду СХ-5», 2,2 тис. куб. см, 2014 року випуску.

Лідер фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко задекларував 160 тис. 724 грн доходів за 2014 рік.

Водночас дохід родини Бойка становив 8 млн 509 тис. 476 грн. Із них 666 тис. 358 грн - заробітна плата, інші виплати та винагороди, 3 млн 540 тис. 047 грн. - дивіденди, проценти, 4 млн 303 тис. 071 грн - інші види доходів. Крім того, вказуються одержані членами сім'ї Бойка 808 тис. 696 грн з Російської Федерації.

У відомостях про нерухоме майно повідомляється про земельні ділянки - 1952 кв. м та 600 кв. м, будинок - 30 кв. м, квартира - 113 кв. м та гараж - 20 кв.м.

Водночас у власності членів сім'ї Бойка - земельні ділянки - 17210 кв. м та 21500 кв. м, житловий будинок - 444,8 кв. м, квартири - 226 кв. м та 220,3 кв. м, а також гаражі - 19,2 кв. м та 15,4 кв.м.

Щодо транспортних засобів, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування Бойка, вказано ВАЗ 2101 1978-го року випуску та Мерседес GL 2006-го року випуску. Крім того, у родини Бойка є Volkswagen Тouareg 2014-го року випуску.

У декларації вказано також вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності Бойка, та витрати на придбання таких активів. Так, сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах - 858 тис. 496 грн, вкладених у звітному році - 160 тис. 724 грн.

На рахунках членів сім’ї депутата в банках та інших фінансових установах - 27 млн 641 тис. 854 грн, у тому числі за кордоном - 1 млн 460 тис. 542 грн. Номінальна вартість цінних паперів - 8 тис. 872 грн, розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації - 270 тис. 500 грн.

Голова депутатської групи "Воля народу" Ігор Єремеєв задекларував 24 млн 275 тис. 080 грн доходів за 2014 рік.

У власності Єремеєва земельні ділянки площею 20 тис. кв. м і 132 тис. 015 кв. м, квартира площею 323,40 кв. м, садовий (дачний) будинок, на оренду чи на інше право користування яким витрачається 95 тис. грн, а також гараж - 29,3 кв. м.

У власності, оренді чи іншому праві користування членів його сім'ї - квартири площею 199 кв. м та 60 кв. м.

У власності, оренді тощо Єремеєва в декларації вказано Mercedes-Benz S500L 2007 року випуску, на оренду чи на інше право користування яким витрачається 74 тис. 744 грн, Mercedes-Benz S500 2014 року, на який витрачається 77 тис. 982 грн, а також Land Rover Range Rover 5.0 S/C 2013 року. Також він володіє катером Bombardier Challenger 180 2007 року.

У членів сім'ї Єремеєва є Porsche Cayenne Turbo 2010 року випуску.

Співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік задекларував 293 млн 866 тис. 729 грн доходів за 2014 рік.

Доходи родини Хомутинніка склали 3 млн 707 тис. 989 грн. Це 1 млн 113 тис. 776 грн дивідентів та процентів, 10 тис. 600 грн страхових виплат, відшкодувань, викупних сум і пенсійний виплат, 35 тис. грн - дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна, 2 млн 548 тис. 613 грн - дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Вказуються також одержані з джерел за межами України членами сім'ї Хомутинніка 20 тис. 038 євро або 358 тис. 583 грн (з Австрії).

У відомостях про нерухоме майно Хомутиннік зазначив земельні ділянки - 7060 кв. м та 1200 кв. м, житлові будинки - 448,9 кв. м та 357,3 кв. м, а також гаражі 16 кв. м, інше нерухоме майно -1624 кв. м (оренда). У власності його родини вказуються житлові будинки - 148,4 кв. м та квартири - 159,1 кв. м.

У власності, оренді чи на іншому праві користування Хомутиннік вказав Mercedes-Benz S class 2006 року випуску і Toyota Tundra 2013 року. У родини Хомутинніка - Lexus LX 2008 року.

Інший співголова групи Валерій Писаренко задекларував 7 млн 641 тис 933 грн доходу за 2014 рік, декларація третього співголови Віктора Бондара на сайті Ради відсутня.

Декларація лідера фракції "Самопоміч" Олега Березюка на сайті Ради відсутня.

Декларація першого заступника голови фракції "Народний фронт" Андрія Тетерука на сайті Ради відсутня.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня стартувала кампанія з декларації доходів, одержаних громадянами у 2014 році. Для чиновників вищого рангу подача декларації про доходи є обов'язковою процедурою. Термін її проведення - з 1 січня по 1 квітня кожного року.