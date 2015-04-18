Нібито відповідальна за вбивства Калашнікова і Бузини організація "УПА" виявилась фейком - СБУ

Про це в ефірі "5 каналу" заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. "Щодо "Української повстанської армії": дуже звучна назва, абсолютно "фейкова" інформація, організація, і люди ... у нас не зареєстрована така організація", - заявив Василь Вовк.

Читайте такожМіліція перевіряє причетність якоїсь "УПА" до вбивств Калашникова і БузиниЗ його слів, СБУ на постійній основі моніторить інформацію відносно всіх радикальних рухів та організацій в Україні. "У нас існує Департамент захисту національної державності, який на постійній основі вивчає проблеми радикалізму (будь то правої або лівої спрямованості), інших питань, які несуть в собі загрозу для життя і здоров'я людей або державі", - сказав він.

Говорячи про лист від імені "Української повстанської армії", який прийшов на електронну пошту політологу Володимиру Фесенко, Василь Вовк повідомив, що спецслужба вилучила цю інформацію і провела експертизу, яка показала, що в тексті немає правого радикалізму.

"Ми провели експертизу цього тексту, і за результатами цієї експертизи, до речі, досвідчені експерти її робили ... там немає українства, якщо говорити про правий радикалізм", - зазначив Василь Вовк.

Нагадаємо, 17 квітня, директор Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко заявив, що отримав на електронну пошту лист із заявою від якоїсь організації "Українська повстанська армія", в якому вона бере на себе відповідальність за низку резонансних політичних убивств, у тому числі екс-депутата Олега Калашникова і журналіста Олеся Бузини.

В СБУ заявили, що перевіряють, чи існує насправді така організація. Пізніше радник голови СБУ Маркіян Лубківський у соцмережі повідомив, що даного листа було відправлено з поштового сервісу, який дислокується в Німеччині, а лінгвістична експертиза підтвердила, що текст складено не носіями української мови.