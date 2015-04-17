Розслідувати причетність "УПА" до вбивств Бузини та Калашникова доручили СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

“Голова Служби безпеки доручив найкращим фахівцям СБУ у сфері боротьби з кіберзлочинністю та захисту інформації перевірити повідомлення, які сьогодні надходять на адресу політиків та політологів від начебто Української повстанської армії (щодо її причетності до вбивств відомих політиків та діячів — УНІАН)”, - сказала Гітлянська.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко заявив, що одержав заяву від якоїсь «Української повстанської армії», яка взяла на себе відповідальність за резонансні вбивства українських політиків, серед яких екс-депутат Калашников і журналіст Бузина.

Навівши кілька цитат з даного листа, Фесенко наголосив: «Ця заява підтверджує мою версію про те, що як виконавців вбивства Бузини і Калашникова буде заявлено радикальних українських націоналістів. Це ще більше зміцнює мої підозри, що за спиною цих людей стоять російські спецслужби (хоча безпосередні виконавці, можливо, про це навіть не підозрюють)».

На думку Фесенка, «заява також дає підстави підозрювати продовження кампанії вбивств, яка тепер може бути спрямована і проти представників вищого державного керівництва країни. І це, можливо, означає спробу російських спецслужб відкрити новий фронт (терористичний) проти України - всередині країни з метою дестабілізації внутрішньої ситуації».

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Як повідомляв УНІАН, 28 лютого колишній народний депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов був знайдений мертвим. Чечетов випав із 17-го поверху житлового будинку в Києві Слідство дійшло висновку, що причиною смерті Чечетова було винятково самогубство.

9 березня в Київській області застрелився колишній народний депутат від Партії регіонів Станіслав Мельник.

12 березня у власному будинку в Запорізькій області було виявлено мертвим з вогнепальним пораненням в області шиї екс-голову Запорізької облдержадміністрації Олександра Пеклушенка.

Крім того, біля дверей своєї квартири в Києві 15 квітня був застрелений екс-народний депутат від Партії регіонів, один з організаторів антимайдану Олег Калашников.

16 квітня в Києві в районі вулиці Дегтярівської двоє невідомих в масках застрелили журналіста Бузину.