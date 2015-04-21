Яценюк заявив про необхідність створення "летючих бригад" для боротьби з корупціонерами

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив на необхідності створення так званих «летючих бригад» правоохоронних органів для боротьби з корупціонерами в областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій.

«Очікую відповідних результатів боротьби з корупцією на середньому і нижчому рівні, тому що далі продовжують брати хабарі й на митниці, і в податковій, і все це відбувається в регіональних підрозділах», - сказав Яценюк.

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Він нагадав, що цього тижня повинна завершитися робота комісії з обрання нового керівника Державної фіскальної служби України: «Але зачистки, які повинні відбутися на рівні областей, - це компетенція органів внутрішніх справ разом із органами прокуратури».

«Сподіваюся, що тут будуть такі ж результати, як і по арешту і розслідуванню справ проти осіб в ранзі міністра із Державної служби з надзвичайних ситуацій», - сказав Яценюк.