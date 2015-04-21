Прокуратура Луганщини оскаржила виправдувальний вирок Ландіку

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Генеральної прокуратури України.

"Заступник прокурора Сватівського району Луганської області вніс апеляційну скаргу на виправдувальний вирок Сватівського районного суду у кримінальній справі за обвинуваченням Р.Ландіка за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

У ГПУ зауважили, що сьогодні в Апеляційному суді Луганської області відбулося слухання цієї апеляційної скарги прокурора і розгляд справи призначено на 15 травня 2015 року у зв’язку із заявою одного із суддів колегії про самовідвід.

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Як повідомлялося, Сватівський районний суд Луганської області виправдав Ландіка, якого 19 січня 2012 року засудили за жорстоке побиття Коршунової до 3 років позбавлення волі із відстрочкою на 2 роки.

Про це йдеться у рішенні Сватівського райсуду, яке було винесене ще 4 лютого 2015 року.

Суд визнав Ландіка невинуватим, а дівчину він побив нібито «у стані необхідної оборони».

Зокрема, згідно з рішенням суду, встановлені експертні дослідження і записи камер відеоспостереження клубу "переконливо доводять, що, застосовуючи сили до Коршунової, а також осіб, які намагались перешкодити затриманню Коршунової, Ландік перебував у стані необхідної оборони, а також затримував Коршунову як особу, що вчинила протиправні дії щодо нього".

Таким чином, як сказано в постанові суду, "вирок Ленінського районного суду Луганська від 19 січня 2012 року у кримінальній справі № 1-1201/2011... скасувати. Виправдати (Ландіка)... і визнати його невинуватим у пред'явленому обвинуваченні за ст. 296 ч. 3 КК України".

Крім того, провадження у кримінальній справі за обвинуваченням екс-депутата суд постановив закрити у зв'язку з відсутністю кримінального злочину.