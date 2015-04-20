Суд виправдав Ландіка у справі про побиття дівчини в луганському ресторані

Про це йдеться у рішенні суду, яке було винесене ще 4 лютого 2015 року, але про нього Марії Коршуновій стало відомо тільки сьогодні, повідомляє ТСН.ua. У рішенні суду йдеться про те, що при ухваленні вироку Ленінським районним судом Луганська 19 січня 2012 року була допущена помилка, яка вплинула на судовий вердикт.

"Так, згідно з вироком суду ОСОБА_1 (Роман Ландік) визнаний винним у вчиненні в ніч проти 4 липня 2011 року у клубі "Баккара" в Луганську хуліганства - грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю та пов'язане з опором громадянам, які припиняли хуліганські дії", - йдеться у рішенні суду у Сватовому.

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В ухвалі також повідомляється, що Марія Коршунова, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, о 2:30 4 липня 2011 року "вчинила конфлікт у приміщенні клубу "Баккара", у ході якого спочатку скинула зі столу стакан з рідиною та облила нею Ландіка, а коли той зажадав від неї вибачень, вилила в його обличчя горілку, після чого, використавши зближення екс-депутата з нею, скляним графином, який до цього заздалегідь підготувала для нанесення удару та спричинення тілесних ушкоджень, нанесла йому удар по голові".

Крім того, суд дійшов висновку, що після нападу Марії Коршунової Роман Ландік, "перебуваючи у стані необхідної оборони, застосував силу для припинення її протиправних дій і наступного правомірного затримання та передачі Коршунової органам правопорядку як особи, що скоїла злочин".

На думку судді Сватівського районного суду, ця обставина не була взята до уваги. При цьому в рішенні суду повідомляється, що встановлені експертні дослідження і записи камер відеоспостереження клубу "переконливо доводять, що застосовуючи сили до Марії Коршунової, а також осіб, які намагались перешкодити її затриманню, Роман Ландік перебував у стані необхідної оборони, а також затримував Коршунову як особу, що вчинила протиправні дії щодо нього".

Таким чином, суд вважає, що дії Романа Ландіка не порушували громадський порядок із мотивів.

У рішенні суду додається, що на засідання Марія Коршунова і її захист не з'явились.

"Вирок Ленінського районного суду Луганська від 19 січня 2012 року у кримінальній справі № 1-1201/2011, згідно якого ОСОБА_1 (Роман Ландік) було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 296 Кримінального кодексу та засуджено до 3 років позбавлення волі, відповідно до ст. 75 Кримінального кодексу звільнено від відбування основного покарання, якщо він протягом випробувального терміну - двох років - не вчинить нового злочину - скасувати. Виправдати ОСОБА_1 та визнати його невинуватим у пред'явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу", - йдеться в ухвалі суду.

Крім того, провадження у кримінальній справі за обвинуваченням екс-депутата суд постановив закрити у зв'язку з відсутністю кримінального правопорушення.

Як відомо, 19 січня 2012 року Ландіка визнали винним у побитті дівчини в липні 2011 року в ресторані "Баккара" і винесли вирок: 3 роки позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки. Відтоді Роман Ландік неодноразово намагався опротестувати рішення суду.