Регіонал Сівкович, який втік у Росію, потрапив у серйозну ДТП у Москві - ЗМІ

Аварія сталася в понеділок, 20 квітня, повідомляє ТСН.

У машину, в якій перебував Сівкович, врізався інший автомобіль. При цьому екс-заступник секретаря РНБО знаходився на пасажирському сидінні.

В результаті ДТП Володимир Сівкович отримав серйозні травми. Зокрема, у нього перелом хребця. Він перебуває в реанімації в одній з московських лікарень.

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Нагадаємо, 55-річний Володиимир Сівкович був віце-прем'єром, відповідальним за силовий блок в уряді Миколи Азарова з 11 березня до 13 жовтня 2010. Потім займав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з жовтня 2010 до грудня 2013. Він - один з основних підозрюваних у розгоні Майдану 30 листопада 2013 року.