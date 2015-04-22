Координатором коаліції у ВР стала Юлія Тимошенко
04:09, 22 квітня 2015Політика
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Замість лідера Радикальної партії Олега Ляшка координатором парламентської коаліції стала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
Координатором коаліції у ВР стала Юлія Тимошенко / Фото УНИАН
Ляшко пішов із посади на знак протесту проти відтермінування закону про прокуратуру, йдеться в сюжеті ТСН.
Політик звинуватив коаліцію в голосуванні за це рішення силами "олігархічних груп", тоді як дві фракції більшості – "Самопоміч" і Радикальна партія – мають іншу позицію.
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Такі події Ляшко назвав "фарсом", у якому не хоче брати участі.
"Я не збираюся керувати коаліцією, яка дурить людей", - заявив радикал.
Нардепи рішення про відтермінування чинності закону про прокуратуру ухвалили. За проголосували 249 депутатів. Документ, ухвалений ще 14 жовтня минулого року, набуде чинності аж 15 липня 2015 року.
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