Координатором коаліції у ВР стала Юлія Тимошенко

Ляшко пішов із посади на знак протесту проти відтермінування закону про прокуратуру, йдеться в сюжеті ТСН.

Політик звинуватив коаліцію в голосуванні за це рішення силами "олігархічних груп", тоді як дві фракції більшості – "Самопоміч" і Радикальна партія – мають іншу позицію.

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Такі події Ляшко назвав "фарсом", у якому не хоче брати участі.

"Я не збираюся керувати коаліцією, яка дурить людей", - заявив радикал.

Нардепи рішення про відтермінування чинності закону про прокуратуру ухвалили. За проголосували 249 депутатів. Документ, ухвалений ще 14 жовтня минулого року, набуде чинності аж 15 липня 2015 року.