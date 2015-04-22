Порошенко і Олланд в Парижі обговорять ситуацію на Донбасі

Як говориться в повідомленні на сайті Єлисейського палацу, зустріч запланована на 14.00 за київським часом, передає "ЄвроПравда".

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Очікується, що глави держав обговорять виконання мінських угод та можливість відправлення міжнародної миротворчої місії в зону конфлікту на сході України.

Як повідомлялося, 24 квітня Франсуа Олланд у столиці Вірменії Єревані зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.