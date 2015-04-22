Україна повинна відмовитися від "унітарності та українізації" держави - Лавров

Про це в ефірі російських радіостанцій заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РИА Новости.

"Україна може існувати тільки як держава, яка визнає різноманіття регіонів та культур, що її складають", - сказав він.

Лавров все ж вважає, що Україну "необхідно зберегти єдиною", а також "зберегти її дружньою" і по відношенню до Росії, і по відношенню до Європи.

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"Для цього треба відмовитися від впертості щодо обов'язкового збереження унітарної України, про що знову заявляють і президент (Петро) Порошенко, і міністри уряду України. Відмовитися від того, що вони називають українізацією", - сказав глава МЗС РФ.

Міністр також підкреслив, що важливо "зберегти Україну нейтральною, насамперед, нейтральною у військово-політичному сенсі".

"Тому що розкол її означає тільки одне: тут же, з західної сторони, з натовської сторони будуть спроби зробити Україну антиросійською, ми всі це прекрасно розуміємо", - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна залишиться унітарною державою, і таку модель держави підтримують майже 90% громадян.