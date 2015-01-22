Порошенко: Україна не буде федеративною, а залишиться унітарною державою

Про це йдеться в привітанні президента з нагоди Дня Соборності. У привітанні він нагадав, що протягом останнього року десятки тисяч воїнів, сотні тисяч волонтерів, мільйони і мільйони громадян піднялися на захист єдності і територіальної цілісності України. «Ще ніколи День Соборності не був таким великим, вистражданим і заслуженим святом, як сьогодні», - зазначив Петро Порошенко.

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«Наш ворог грубо прорахувався. Хотів нас знищити, а зробив сильними, як ніколи. Українська політична нація остаточно утвердилася на всьому просторі - західному, східному, північному, південному і центральному. Вона об'єднала представників різних етносів і носіїв різних мов. А наші російськомовні співвітчизники продемонстрували, що Україну російською мовою вони люблять не менше, ніж україномовні українською», - зазначив президент.

Він підкреслив, що в даний час майже 100% громадян - за єдину країну. І значна більшість українців бачить її саме унітарною, а не федеративною.

"Є принципові речі, які не можуть бути предметом ні для якого компромісу. По-перше, Україна не буде федеративною, а залишиться унітарною державою. По-друге, європейський вибір не підлягає дискусії. По-третє, єдиною державною мовою є і буде українська", - зазначив президент.

У той же час він додав, що ніхто і ніколи не буде зазіхати на право людей розмовляти російською та іншими мовами, вільно застосовувати їх вдома, на вулиці, на роботі. Додатковою гарантією такого права стане децентралізація, яка торкнеться і гуманітарної політики.

"З соборністю в думці, з єдиною Україною в серці ми всі разом назавжди будемо єдиною українською політичною нацією, у складі якої в рівній мірі комфортно будуть почувати себе всі етноси", - підсумував президент.