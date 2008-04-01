Конгрес США висловив ”рішучу підтримку” Україні та Грузії

Палата представників Конгресу США на засіданні у вівторок одноголосно затвердила резолюцію про підтримку швидкого приєднання Грузії та України до Плану дій щодо членства в НАТО (NATO Membership Action Plan), передає РІА «Новости».

Офіційна назва резолюції - "Про висловлення рішучої підтримки Палатою представників США приєднанню Грузії та України до Плану дій щодо членства в НАТО".

"Палата представників вважає, що США повинні проявити лідерство в наданні підтримки тому, щоб Грузія і Україна приєдналися до Плану дій щодо членства (у НАТО) якнайшвидше", - говориться в тексті резолюції.

У документі наголошується також, що, на думку Палати представників, "міцніші і глибші взаємини між урядом Грузії, урядом України і НАТО будуть взаємовигідними для цих країн і держав-членів НАТО".

У резолюції вказується, що "уряд Грузії і уряд України висловили своє бажання вступити в Євроатлантичне співтовариство, і що Грузія та Україна тісно працюють з НАТО і його членами над тим, щоб відповідати критеріям майбутнього членства в НАТО".

Затверджена палатою резолюція носить декларативний характер, оскільки сформульована у формі "думки Палати представників Конгресу США", юридично не має обов`язкової сили для Білого дому і не вимагає підпису президента США.

Аналогічна резолюція раніше вже була прийнята Сенатом США.