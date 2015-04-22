Шахтарі приватної "ДТЕК Павлоградвугілля" приїхали на мітинг до Києва через анонс керівництвом припинення виплат зарплат з травня

Про це УНІАН повідомили відразу кілька шахтарів, які перебували на мітингу біля стін Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«Я працюю в шахтоуправлінні «Павлоградське». На підприємстві нам сказали, що в наступному місяці зарплати не буде», - сказав шахтар.

«Тому ми приїхали в Київ, пікетувати Адміністрацію президента, парламент, Кабмін», - додав він.

Читайте такожБільшість шахтарів пішли від Міністерства енергетики, але залишили чергових на нічІнші шахтарі також повідомили, що напередодні керівництво підприємства, викликавши начальників дільниць, попередило: для виплати зарплати за квітень компанія була змушена брати кредити.

За словами шахтарів, на мітинги у Київ приїхали гірники, які перебувають у відпустці або робітники, діяльність яких не пов'язана безпосередньо з видобутком вугілля.

Для участі на мітингу в Києві 22 квітня з «ДТЕК Павлоградвугілля», за їх словами, приїхало більше тисячі робітників.

«Частина приїхала на поїздах, частину посадили на 22 автобуси. Правда, автобуси погані. Спинки не розкладаються, трясе, а спати неможливо», - сказав шахтар.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня близько двох тисяч шахтарів, велика частина яких працює на шахтах, що належать компанії ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, провели багатогодинні мітинги. Спочатку вони пікетували Адміністрацію президента, потім Верховну Раду і Кабмін.

Одним з головних вимог мітингувальників шахтарів є відставка міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

21 квітня у Києві відбувся ІІІ з'їзд шахтарів України. По його закінченню було прийнято звернення до президента України з проханням відправити у відставку міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

У постанові з'їзду також міститься звернення про внесення змін до держбюджету України, в якому повинно бути передбачено необхідну кількість витрат на держпідтримку галузі.

Раніше міністр Демчишин неодноразово критикував компанію ДТЕК за вимогу збільшити тариф на відпуск електричної енергії для теплової генерації, уточнивши, що таке різке підвищення коштуватиме споживачам 12 млрд грн.