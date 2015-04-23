Турчинов: Українсько-американські навчання не суперечать Мінським домовленостям

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

Зокрема, Турчинов заявив, що високо оцінює рівень українсько-американських командно-штабних навчань «Фіалрес Гардіан-2015», які зараз проходять на Яворівському полігоні.

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Секретар РНБО відзначив, що українсько-американські військові навчання викликають неадекватну реакцію у керівництва Росії.

«Спільні навчання на Яворівському полігоні проходять на дуже високому якісному рівні, що викликає неадекватну реакцію керівництва РФ», - зауважив Турчинов та додав, що йдеться про коментар глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо перебування американських військових в Україні, що нібито порушує Мінські угоди.

«З урахування невігластва російських керівників, мушу детально їм пояснити, що в Мінських угодах йдеться про виведення з нашої території іноземних військ (читай російських), які незаконно перебувають на території України (дозволу на перебування яких українська сторона ніколи не давала) та ведуть бойові дії проти нашої країни», - наголосив Турчинов.

Секретар РНБО відзначив, що американські інструктори та військові перебувають в Україні для реалізації спільних навчальних програм, і запрошені згідно з рішенням парламенту, яке підтримали 305 народних депутатів.

«В Україні щорічно проходять багатонаціональні військові навчання з військовослужбовцями країн НАТО, що відповідає нашій стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції», - підкреслив він.