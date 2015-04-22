Якщо бойовики влаштують парад важкого озброєння 9 травня, то порушать Мінські угоди - ОБСЄ

18:42, 22 квітня 2015
Війна
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ наголошує, що намір бойовиків влаштувати парад важкого озброєння в окупованих населених пунктах у День перемоги 9 травня буде порушенням Мінських домовленостей.

REUTERS

Про це йдеться у звіті за 21 квітня, опублікованому сьогодні.

“Генерал-полковник збройних сил Російської Федерації у Спільному центрі з контролю та координації представив листи членів “Донецької народної республіки” і “Луганської народної республіки”, які були надіслані Спеціальній моніторинговій місії та у яких йшлося про намір провести парад важкого озброєння у рамках святкування Дня перемоги 9 травня”, - зазначається у звіті.

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У зв’язку з цим місія наголошує, що “такі дії будуть порушенням Мінських домовленостей, як це було окреслено головою СММ у його листі від 10 квітня до всіх підписантів пакета Мінських угод”.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року (четвертий пункт), зброю калібром понад 100 міліметрів слід вивести з усіх населених пунктів Донбасу.

У меморандумі сказано: “Впродовж доби від моменту прийняття даного меморандуму відведення засобів ураження калібром понад 100 міліметрів від лінії зіткнення на відстані не менше 15 км з кожної сторони, у тому числі з населених пунктів, що дає можливість створити зону припинення застосування зброї завширшки не менше 30 км - зону безпеки. Причому відвести з ліній зіткнення сторін артилерійські системи калібру понад 100 міліметрів на віддалення їхньої максимальної дальності стрільби”.

Раніше УНІАН повідомляв, що ОБСЄ фіксує невідведене від лінії розмежування важке озброєння.

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