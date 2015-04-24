Яценюк у Раді пішов стопами Азарова і послав депутата "гуляти" (відео)

Під час Години запитань до уряду Сергій Рудик запитав у Арсенія Яценюка, коли прем'єр добровільно піде у відставку.

«Візьміть листочок, ручку і запишіть, щоб ви не забули: ви мене не зіб'єте з того шляху, на який я став. Ми змінимо країну. Ми проведемо реформи. Ми зробимо все, що обіцяли 15 місяців тому. 15 місяців тому я взяв відповідальність за долю країни у свої руки, і я буду гордо нести цю відповідальність», - сказав Яценюк.

Свободівець встав з місця, підійшов до прем'єра і запитав: «А людям скільки терпіти»?

«Гуляй», - відповів Яценюк.

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Нагадаємо, в бутність прем'єр-міністром Микола Азаров, виступаючи у Верховній Раді, вимовив знамениту фразу на адресу народних депутатів: «Та пішли ви!».