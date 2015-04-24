Найвпливовіша партія Європи висловила підтримку уряду Яценюка на шляху реформ

Про це йдеться у заяві Президії Європейської народної партії щодо ситуації в Україні.

«Упродовж минулого року Україна опинилася перед вкрай складними внутрішніми та зовнішніми викликами: анексія Криму, російська агресія, яка призвела до війни на Сході України й дуже складної економічної ситуації», - зазначається у документі.

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«У цей неспокійний час Європейська народна партія хоче висловити рішучу підтримку народу України, який з мужністю та гідністю проходить через усі ці виклики, а також Уряду України, який докладає надзвичайних зусиль для виконання жорстких, але життєво необхідних реформ для країни», - наголошують в ЄНП.

«Україні потрібні реальні зміни, реформи та викорінення корупції, а також незалежна судова система та верховенство права – це необхідний шлях, яким країна повинна пройти для процвітання та демократії», - підкреслюється у заяві.

У партії звернулися до усіх демократичних політичних сил із закликом зберегти коаліцію та підтримати «швидкий і ефективний процес реформ, який проводить Уряд та який підтримує коаліція».

«У цей вирішальний та історичний час всі демократичні сили повинні разом протистояти російській агресії та досягати кращого майбутнього для країни та народу України. Вперше в історії України демократичні проєвропейські сили мають таку широку підтримку й такий сильний мандат від українського народу», - йдеться у документі.

Європейська народна партія також наголошує, що Україна є частиною великої європейської родини.

«Уся Європа з Україною підтримує та висловлює солідарність з народом України. Успішна Україна забезпечить сильнішу Європу та процвітаюче спільне майбутнє», - підкреслюється у заяві.

Як відомо, Європейська народна партія є найбільшою і найвпливовішою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять партії з 40 країн, лідери Європейського Союзу; вона має найбільшу фракцію в Європарламенті.