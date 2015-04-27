Аваков: серед мітингарів у Києві була лише половина реальних шахтарів

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, про це Аваков сказав в інтерв’ю одному з телеканалів.

За словами міністра, кілька учасників акцій протесту, які порушували громадський порядок, були затримані, відкрито кримінальні провадження.

Читайте такожДемчишин вважає, що шахтарям допоможе демонополізація вугільної промисловості (відео)

«Половина – це люди, які насправді приїхали, а половина – це ті, хто були найняті організаторами. Є кілька порушених проваджень, є затримані. Це люди, які порушували громадський порядок. Це люди, які дозволили собі вчинити непокору або опір міліції. Я вважаю, що це матиме розвиток у найближчі 3-4 дні», – зазначив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами фінансування менеджментом окремих приватних вугільно-добувних компаній акцій протесту шахтарів у Києві, поєднаних із блокуванням роботи органів державної влади та управління.

Задокументовано спроби зловмисників перетворити згадані акції на важіль тиску на владу з подальшою її дестабілізацією та захопленням. Зафіксовано, що вони фінансували та забезпечували прибуття до столиці та участь в акціях провокаторів, а також інших зловмисників.

У зв'язку з тим, що впродовж 22-24 квітня службові особи (менеджмент) окремих приватних вугільнодобувних компаній України, керуючись корисливими корпоративними інтересами, а також з метою тиску на органи державної влади організували фінансування акцій протесту в Києві, поєднаних із блокуванням роботи органів державної влади та управління, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ст. 110-2 ч. 2 Кримінального кодексу України. У межах цього кримінального провадження оперативні та слідчі підрозділи проводять допити, обшуки та затримання.