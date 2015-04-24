СБУ розслідує фінансування деякими приватними шахтами акцій протесту в Києві

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами фінансування менеджментом окремих приватних вугільно-добувних компаній акцій протесту шахтарів у Києві, поєднаних з блокуванням роботи органів державної влади та управління.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, задокументовано спроби зловмисників перетворити згадані акції на важіль тиску на владу з подальшою її дестабілізацією та захопленням. Зафіксовано, що вони фінансували та забезпечували прибуття до столиці та участь в акціях провокаторів, а також інших зловмисників.

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У зв'язку з тим, що впродовж 22-24 квітня службові особи (менеджмент) окремих приватних вугільно-добувних компаній України, керуючись корисливими корпоративними інтересами, а також з метою тиску на органи державної влади організували фінансування акцій протесту в Києві, поєднаних з блокуванням роботи органів державної влади та управління, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ст. 110-2 ч. 2 Кримінального кодексу України. У межах цього кримінального провадження оперативні та слідчі підрозділи проводять допити, обшуки та затримання.

Затримуються також "кур'єри", які доставляли до Києва готівку від екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова для фінансування акцій так званих "білих хусточок", що намагалися долучитися до акцій шахтарів.

Контррозвідка та слідчі СБУ продовжують збирати докази, що свідчать про причетність до дестабілізації ситуації в Києві спецслужб країни-агресора, які цинічно ляльководили порушниками у столиці.

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Окрім того, СБУ викликала на допити менеджерів однієї з енергетичних корпорацій та долучила до справи оприлюднені народним депутатом Мустафою Найємом матеріали.

Служба безпеки України просить громадян і в подальшому надавати допомогу у виявленні фактів фінансування акцій протесту, спрямованих на створення політичної та соціальної напруги в країні.